16-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Gundelfingen

Eine Autofahrerin hat den jungen Kerl mit seinem E-Scooter übersehen - und ist dann geflüchtet.

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag gegen 19.05 Uhr in der Bahnhofstraße in Gundelfingen. Hierbei übersah die Fahrerin eines VW Polos beim Abbiegen von der Xaver-Schwarz-Straße in die Bahnhofstraße einen auf dem Bahnhofsgelände fahrenden 16-jährigen E-Scooter-Fahrer und prallte mit diesem zusammen.

Kennzeichen der Frau gemerkt

Die Fahrerin setzte dennoch ihre Fahrt fort. Über das abgelesene Kennzeichen konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Der 16-ährige erlitt leichte Verletzungen, an seinem Gefährt entstand ein Schaden von 100 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch