Gundelfingen

vor 32 Min.

Alte Infrastruktur in Gundelfingen wird zum "Mammut-Projekt"

Plus Zweidrittel der Abwasserleitungen sind in die Jahre gekommen, wie eine Untersuchung zeigt. Immer wieder gibt es Rohrbrüche. Die Sanierung wird Jahrzehnte dauern.

Von Susanne Klöpfer

Das Wasser sprudelt, die Leitung ist gebrochen. In Echenbrunn gab es in der Mittwochnacht einen Rohrbruch - mal wieder. Um das zu reparieren, grub der Bauhof ein 20 Meter großes Loch in der Straße und war viele Stunden im Einsatz. "In dem Gebiet gibt es massive Probleme", wie der Tiefbauamtsleiter der Stadt Gundelfingen, Harald Pröbstle, im Stadtrat die Lage beschrieb. Solche Rohrbrüche passieren jährlich durchschnittlich 70 Mal in Gundelfingen. Die Hauptleitungen sind acht bis zehn Mal im Jahr betroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

