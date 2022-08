Autofahrer touchiert in Gundelfingen Motorradfahrer - und haut dann ab

Der 19-jährige Motorradfahrer verletzt sich bei dem Zusammenstoß. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstag gegen 10 Uhr die Medlinger Straße in Richtung Lauingen gefahren. An der Einmündung zur Hauptstraße wollte er diese geradeaus überqueren, als ihm ein bislang unbekannter Pkw aus der Hauptstraße entgegenkam und dieser an der Einmündung nach links in Richtung Sontheim abbiegen wollte.

Auto muss auch einen Schaden haben

Dabei übersah der Fahrer den Motorradfahrer. Der 19-Jährige versuchte noch auszuweichen und prallte dabei mit dem linken Bein gegen den Pkw, wobei er sich leicht verletzte. Am Pkw dürfte im hinteren linken Bereich ein Schaden entstanden sein. Dennoch fuhr der Pkw-Fahrer weiter. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen. (AZ)

