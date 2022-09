Kunst und Rockmusik locken nach Birkenried

Plus Nach Jahren der Corona-Pause geht es im Kulturgewächshaus Birkenried wieder mit Ausstellungen los. Gitarrist Siggi Schwarz rockt den Kulturtempel.

Zum ersten Mal seit Jahren finden im Kulturgewächshaus Birkenried wieder Kunstausstellungen statt. Entschieden hat Bernhard Eber das wegen der beiden Künstler: der Malerin Marlis Schabacker-Bock sowie dem Popart-Künstler Klaus Mader. Beide sind Autodidakten mit hohem künstlerischem Anspruch, die Spaß am Experimentieren mit verschiedenen Materialien und Techniken haben und großen Wert auf handwerklich sorgfältige Arbeit legen.