Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: Die Grünen stellen auch eine Kandidatin

Der Ortsverband setzt auf Roswitha Stöpfel. Die 50-Jährige will die Nachfolgerin von Miriam Gruß werden. Das sind die Ziele der aktiven Stadträtin.

Es gibt eine weitere Anwärterin auf das Amt der Bürgermeisterin in Gundelfingen. Am Sonntagnachmittag teilt der Gundelfinger Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen in einer Pressemitteilung mit, dass im Rahmen eines Treffens der Mitglieder am Freitagabend Roswitha Stöpfel als mögliche Kandidatin vorgestellt wurde. Die Gerüchteküche brodelt schon länger, auch ihr Name ist in der Gärtnerstadt schon öfters gefallen. Nun machen es die Grünen offiziell. Denn, wie berichtet, findet 2023 die Bürgermeisterwahl in Gundelfingen statt.

In der Pressemitteilung steht, dass die 50-Jährige, die seit 31 Jahren in Gundelfingen lebt, die Nachfolgerin von Miriam Gruß werden will. Die amtierende Bürgermeisterin hat, wie berichtet, bereits bekannt gegeben, dass sie auf eine weitere Kandidatur verzichte. Roswitha Stöpfel sagt: "Der entscheidende Grund, weshalb ich mich für dieses Amt bewerbe, ist, weil ich eine Vision, eine Vorstellung davon habe, wie sich Gundelfingen, Peterswörth und Echenbrunn entwickeln kann. Ich möchte unsere Stadt zukunftsfähig machen mit Mut und Entschiedenheit. Der persönliche Austausch mit den Menschen ist mir dabei ausgesprochen wichtig und wird immer ein fester Bestandteil meiner Tätigkeit als zukünftige Bürgermeisterin sein." Somit stellen Bündnis 90/Die Grünen erstmals im Landkreis Dillingen eine Kandidatin für das Bürgermeisteramt auf.

Die Bewerberin in Gundelfingen betreibt einen Onlineshop

Stöpfel ist seit 24 Jahren verheiratet und seit 2011 selbstständig im Bereich Handel mit Ihrem Onlineshop Landeinkauf tätig. Im Bereich Tourismus führt Stöpfel den Beherbergungsbetrieb Donautaler Wohlfühloase. Der Kreissprecher der Grünen, Niklas Zöschinger, in Gundelfingen aufgewachsen, schreibt: "Ich erlebe Roswitha seit Jahren als ehrgeizige und engagierte Person. Ob beruflich oder politisch – sie stärkt die Region und besonders die Stadt Gundelfingen. Sie hört zu, bringt Menschen zusammen und versucht gemeinsame Lösungen zu finden." Der Gundelfinger Landtagskandidat der Grünen Constantin Jahn ergänzt: "Eine Frau, die nicht nur ein Problem klar erkennt, sondern auch konkret Lösungen erarbeitet, die dazu geeignet sind, Menschen über Parteigrenzen hinweg zu begeistern. Dabei achtet sie stets auch auf die Umsetzbarkeit der Idee und hat hier schon in unglaublich kurzer Zeit nachhaltigen Ideen insbesondere in unserer regionalen Wirtschaft ein Gesicht gegeben."

Als Gundelfinger Stadträtin Erfahrung

Bereits seit vielen Jahren engagiere sich die Bewerberin ehrenamtlich in der Region, so beispielsweise in der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) Schwäbisches Donautal und im Ausschuss Dillinger Land e. V. Als Mitglied der IHK-Regionalversammlung Dillingen sei sie gut mit der Wirtschaft vernetzt. Durch die kommunalpolitische Erfahrung als Stadträtin und Führungserfahrung aus ihrem beruflichen und selbstständigen Werdegang, sei sie auf das Amt der Bürgermeisterin gut vorbereitet. So steht es in der Pressemitteilung der Grünen aus Gundelflingen. Stadträtin Josefine Lenzer schreibt: "Mit viel Engagement und Herzblut setzt Roswitha sich für Nachhaltigkeit und Regionalität ein. Rückschläge werden angenommen und aus diesen lösungsorientierte Handlungsstrategien erarbeitet."

Zukunftsweisende Themen für Gundelfingen wie erneuerbare Energien, Mobilitätswende, Häuser-, und Grundstücks-Leerstand seien Roswitha Stöpfel als Umwelt- und Klimaschutzreferentin wichtig und müssten angepackt werden. Die Sanierung der Kläranlage, der Sanierungsrückstand von Straßen, Kanal- und Wasserleitungen würden die Finanzen stark belasten. Als Stadträtin, Mitglied im Haupt- und Finanzausschusses, Finanzbuchhalterin und Certifield Credit Managerin CCM® habe sie die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen, im Umgang mit schwierigen Finanzlagen. "Gundelfingen muss weiterentwickelt werden, damit wir auch in Zukunft Steuereinnahmen durch Betriebe haben und ein attraktiver Lebens- und Arbeitsort sind. Meine politischen Schwerpunkte sind, neben Energie, Mobilität und Leerstand auch bezahlbaren sowie altersgerechten Wohnraum schaffen, Wohlstand ohne Schaden an Klima und Natur", wird Stöpfel in der Pressemitteilung zitiert.

Am Donnerstag, 3. November, um 19 Uhr, findet die Aufstellungsversammlung des Gundelfinger Ortsverbandes im TV-Heim (Auweg 8) statt. (sb/AZ)