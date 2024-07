Der Gartnersee in Gundelfingen hat sich vom Hochwasser erholt

Der Gartnersee in Gundelfingen wurde beim Hochwasser Anfang Juni komplett überflutet. Der hohe Sprungturm ragte nur noch etwa einen halben Meter aus dem Wasser, viel Schlamm und Unrat aus dem Umfeld wurden eingespült. Einen großen Teil davon konnte die Stadt Gundelfingen nach Rückgang des Hochwassers aus dem See pumpen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zunächst sei befürchtet worden, dass der See aufwändiger, unter anderem durch Ablassen des gesamten Wassers und Neueinbringung von Kies, gereinigt werden müsste, um wieder eine gute Badewasserqualität herzustellen.

Das sei aber nicht notwendig gewesen, heißt es weiter. Die Stadt Gundelfingen arbeite für die Erhaltung der Wasserqualität seit 2021 mit der Firma Natursinn aus Emersacker zusammen. Ehrenamtliche der Gundelfinger Wasserwacht unterstützten seit Beginn der Maßnahme mit der wöchentlichen Verteilung eines speziell behandelten Quarzmehls zur Belebung der vorhandenen Mikrobiologie. Hauptanliegen war die Regulierung des in den Jahren zuvor übermäßig aufgetretenen Algen- und Krautwuchses auf ein natürliches Maß sowie ein stetiger Schlammabbau. Seitdem habe sich die Situation spürbar verbessert, wie auch Ernst Schoupa von der Wasserwacht bereits im zweiten Behandlungsjahr anhand von Unterwasseraufnahmen bestätigt habe.

Keine Entschlammungsmaßnahmen am Gundelfinger Gartnersee

Diese nachhaltige, mikrobielle Stärkung sei dem Badegewässer nun wohl nach der massiven Beeinträchtigung durch die Überflutung effektiv zugutegekommen. Die vorübergehend geringe Sichttiefe bei der Sonderuntersuchung des Gesundheitsamtes weitete sich bereits zwei Wochen später wieder auf deutlich über zwei Meter aus, schreibt die Stadt Gundelfingen. Bei einer kurzfristig einberufenen Lagebesprechung mit der Firma Natursinn zeigte sich Bürgermeister Dieter Nägele demnach sichtlich erleichtert, dass keine weiteren Entschlammungsmaßnahmen notwendig sind.

Solche hätten insbesondere aufgrund der mittlerweile hohen Entsorgungskosten des Materials schnell eine sechsstellige Summe erreichen können, heißt es weiter. Damit sich die trotz allem belastete Biodiversität weiterhin gut erholt, wurde beschlossen, die Behandlung für wenige Wochen aus dem Materialbestand zu intensivieren. Einer gelungenen Badesaison 2024 stehe somit nichts mehr im Wege. (AZ)