Die Stadt ehrt ihre Sportler: Sie zeigen, was Gundelfingen kann

Von Bogenschützen bis Schwimmstaffel: Die Stadt ehrt Sportlerinnen und Sportler, die Herausragendes geleistet haben.

Bei einem Festabend ehrte die Stadt Gundelfingen die zahlreichen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler aus dem Jahr 2022. Ebenso wurde den langjährigen ehrenamtlichen Leiterinnen und Leitern in den Vereinen und Abteilungen mit einer Sportehrenurkunde gedankt, wie die Stadt mitteilt. Für die musikalische Begleitung sorgte ein Klarinetten-Ensemble der Stadtkapelle Gundelfingen. Die Erste Bürgermeisterin Miriam Gruß lobte das große sportliche Engagement und den Siegeswillen der Athletinnen und Athleten sowie die Vereine für die Bereitstellung bestmöglicher Trainingsbedingungen. „Im Jahr 2022 feierten gleich fünf Handball-Mannschaften und zwei Fußball-Mannschaften umjubelte Meisterschaften und Aufstiege. Einzelsportlerinnen und Einzelsportler aus dem Schwimmen und Triathlon erreichten Bayerische und Deutsche Meisterschaften. Was für ein historisches Sportjahr für die Stadt Gundelfingen“, so Gruß.

Die Sportplakette in Gold erhielt Triathletin und Ironman-Teilnehmerin Sabrina Klotz. Mit im Bild Bürgermeisterin Miriam Gruß und Sportreferent Hans Stenke. Foto: Benjamin Kahlau

Diese Urkunden gab es

Anerkennungsurkunden:

Sophia Stricker (Schützenverein 1754 Gundelfingen e. V.)

1. Platz Gaumeisterschaft Bogenschießen

2. Platz Bezirksmeisterschaft Schwimmen

Meister der Südliga 1

Vize-Meister in der Kreisliga , Aufstieg in die Bezirksliga

Meister in der Bezirksklasse, Aufstieg in die Bezirksliga

Meister in der Bezirksklasse, Aufstieg in die Bezirksliga

Ebenfalls mit einer goldenen Sportplakette ausgezeichnet wurde die Schwimmstaffel. Foto: Benjamin Kahlau

Sportplaketten in Gold gehen an Schwimmer und an eine Triathletin

Sportehrenurkunden:

Iris Schmid ( Schwimmgemeinschaft Gundelfingen )

20-jährige Tätigkeit als Übungsleiterin

20-jährige Tätigkeit als Übungsleiter Alpin

20-jährige Tätigkeit als Abteilungsleiter

35-jährige Tätigkeit als Abteilungsleiter „Eisstock“

25-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft

Sportplaketten in Bronze:

David Lerch (Schwimmsportgemeinschaft Günzburg-Leipheim e. V.) Schwäbischer Meister Schwimmen

Meister in der Bezirksoberliga , Aufstieg in die Landesliga

Meister in der Bezirksoberliga

Meister in der Bezirksoberliga

( 1863 e.V.) Meister in der Handball Damen 1 ( TV Gundelfingen 1863 e.V.)

Meister in der Bezirksoberliga , Aufstieg in die Landesliga

Sportplakette in Silber:

Romina Keck (FC 1920 Gundelfingen VfL e. V.)

3. Platz Bayerische Meisterschaft Tennis

Sportplaketten in Gold: