Dieter Nägele (Freie Wähler) will Bürgermeister in Gundelfingen werden

Der Verwaltungs- und Geschäftsleiter bei der VG Wertingen tritt bei der Wahl im kommenden Jahr für die Freien Wähler an. Was den 53-Jährigenaus Gundelfingen dazu bewegt.

In Gundelfingen ist in etwa fünf Monaten Bürgermeisterwahl. Neben der amtierenden Bürgermeisterin Miriam Gruß bringt sich nun der erste Gegenkandidat in Position. Am Dienstagabend hat sich Dieter Nägele den Mitgliedern im Ortsverband der Freien Wähler Gundelfingen als möglicher Kandidat vorgestellt. Der 53-Jährige ist Verwaltungs- und Geschäftsleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen, verheiratet und hat zwei Töchter.

Bürgermeisterwahl 2023 in Gundelfingen: Freie Wähler stellen Kanidat auf

Die Vorsitzende der Freien Wähler in Gundelfingen, Friedlies Hopf-Schirm, bedankte sich bei Nägele für seine Bereitschaft zu kandidieren und hob seine langjährige Erfahrung als Volljurist in der freien Wirtschaft und der kommunalen Verwaltung hervor.

Für die Bürgermeisterwahl in Gundelfingen hat sich nun Dieter Nägele für die Freien Wähler als Kandidat aufgestellt. Foto: Helga Link

Nägele warb für sich mit den Worten: „Ich betrachte die Stadt Gundelfingen, in der ich jetzt seit fast 20 Jahren wohne, als meine Heimatstadt und will diese als Bürgermeister gemeinsam mit dem Stadtrat sowie der Verwaltung gerne aktiv gestalten. Für den Fall meiner Wahl würde ich die großen Aufgaben, welche die Stadt in naher Zukunft zu bewältigen hat, engagiert angehen.“ Die offizielle Nominierung haben die Freien Wähler für Anfang November vorgesehen. (sukl mi AZ)

