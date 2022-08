Landkreis Dillingen

vor 49 Min.

Prozess um Kirchenasyl: "Man kann sich nicht über das Recht stellen"

Plus Pfarrer Frank Bienk steht vor dem Dillinger Amtsgericht. Er soll 4000 Euro bezahlen, weil er einem Afghanen in Gundelfingen Kirchenasyl gewährt hat. Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Von Christina Brummer

Das Kreuz hängt in vielen bayerischen Gerichtssälen. Manche sehen darin ein Zeichen für die zu enge Verbandelung von Kirche und Staat. Andere das Symbol der christlichen Werte, darunter Vergebung und Nächstenliebe. Und damit ein Zeichen, das seinen Platz hat in Gerichtssälen, Klassenzimmern und Amtsstuben. Pfarrer Frank Bienk nimmt am Mittwochmittag im Gerichtssaal am Amtsgericht Dillingen Platz. In seinem Rücken hängt ein schlichtes Holzkreuz. Er sagt, er habe nach ebenjenen Werten gehandelt und sei seinem Gewissen gefolgt. Der Staat in Gestalt von Staatsanwältin Jessica Riedl sieht das anders. Ihre Behörde schickte Bienk einen Strafbefehl. Er habe einem Flüchtling geholfen, sich illegal in Deutschland aufzuhalten und solle dafür eine Strafe bezahlen. Bei der Verhandlung wird jedoch klar, dass es um mehr geht als um eine Formalie.

