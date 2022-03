Dillinger Polizei sucht Zeugen für Unfallfluchten in Gundelfingen und in Dillingen

Jemand hat in Dillingen an einem Auto einen Schaden in Höhe von 5000 Euro angerichtet. In Gundelfingen sucht die Polizei ebenfalls Zeugen für einen Unfall. In Wertingen wurde der Täter beobachtet.

Eine 46-jährige Gundelfingerin hatte am Freitag um 14 Uhr ihren Wagen vor einer Bank in der Gundelfinger Hauptstraße abgestellt. Als sie 45 Minuten später zurückkam, entdeckte sie einen frischen Schaden im unteren Bereich der vorderen Stoßstange.

Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden in ihrer Abwesenheit von einem anderen Fahrzeug verursacht wurde. Wer auch immer am Steuer saß, fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Plötzlich hat das Auto einen langen Kratzer

Einen wesentlich höheren Schaden richteten Unbekannte im Dillinger Stadtteil Donaualtheim an. Dort, in der Kreuzstraße, stand am Freitag zwischen 12 und 16.30 Uhr der Wagen einer 71-Jährigen auf einer Parkfläche vor einem Haus. Nach ihrer Rückkehr musste die Frau feststellen, dass der Wagen einen langen Kratzer entlang der linken Fahrzeugseite hatte. Ob der Schaden durch einen anderen Pkw verursacht wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro und sucht in diesem Fall, wie auch in dem in Gundelfingen, nach Hinweisen. Diese werden unter Telefon 09071/560 angenommen.

18-Jähriger stößt gegen anderen Wagen

In Wertingen hatte ein 45-jähriger Mann am Freitagabend um 19 Uhr seinen Wagen auf dem Gelände der Tankstelle in der Gottmannshofer Straße abgestellt. Dann sah eine Frau, wie ein 18-jähriger Gundelfinger mit seinem Wagen gegen das geparkte Auto stieß, sich kurz den Schaden ansah und dann einfach davonfuhr. Dank der Zeugin war der Täter schnell ermittelt. Er hatte einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro angerichtet. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (pol)