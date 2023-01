Einfach großartig: Die 77. Prunksitzung der Glinken

Der Gundelfinger Faschingsverein präsentiert eine mitreißende und spannende Bühnenshow. Das Programm reicht vom Weltall bis hin zum Zirkus.

Dass die Gundelfinger zu feiern verstehen, ist ja schon sprichwörtlich. Aber was die Faschingsgesellschaft "Die Glinken" ihrem begeisterten Publikum bei der 77. Jubiläums-Prunksitzung bot, dürfte kaum zu überbieten sein - außer beim eigenen großen Jubiläumsball am kommenden Samstag. In bester Feierlaune präsentierte Sitzungspräsident und Gundelfinger Faschingsurgestein Engelbert Dopfer eine mitreißende, spannende Bühnenshow – und hatte nicht zu viel versprochen. Vor zahlreichen Gästen in der Brenzhalle bewiesen Faschingsprofis und -amateure, dass sie trotz zwei Jahren coronabedingter Abstinenz ein riesiges Programm auf die Beine stellen können.

Der Nachwuchs der Gundelfinger Faschingsvereins kreuzt die Säbel

Wie sich der traditionsreiche Gundelfinger Faschingsverein für die Zukunft aufstellt, zeigte gleich zu Beginn der Vereinsnachwuchs der Glinken. Die Piraten vom kleinen Showtanz kreuzten die Säbel, in fröhlich bunten Kostümen brachte der Jugendshowtanz unter dem Motto „Colours of Life“ Farbe ins Leben. Und in schillerndem Pink zeigte auch die Kindergarde, dass sich ihr Trainingseifer gelohnt hat.

Die Gundelfinger Faschingsgesellschaft "Die Glinken" begeisterten bei ihrer Jubiläumssitzung das Publikum. Foto: Johanna Hofmann

Das große Prinzenpaar Manuela II. und Manuel I. begann mit romantischem Walzer, um gleich darauf mit einem Rock ´n´ Roll das Tempo auf der Bühne vorzulegen: Als coole Men in Black entführte der große Glinken-Showtanz das Publikum ins Weltall, das Männerballett verwandelte die Bühne in einen Zirkus und begeisterte auch in kecken Hasenkostümen. Für die richtige Würze sorgte die Gundelfinger Showtanzgruppe „Spice“ und übte schon mal mit allen Besucherinnen und Besuchern ihren Faschingsruf Hot and – Spice!

Büttenreden von Jakob Wunder und Coni Deisler

Fränkisch und schwäbisch ging’s zur Sache bei den Büttenreden von Jakob Wunder und Coni Deisler – der eine verschmitzt zu ganz „normalen“ Problemchen im Laufe der Partnerschaft, der andere in keck formulierten Reimen zu alten und neuen Bürgermeistern in der Gärtnerstadt. Als „eine echte Granate“ bezeichnete Gerhard Kleiber den umjubelten Auftritt von Christoph Maul, dem Sitzungspräsidenten der Fasnacht in Franken.

Als langjähriger Vorsitzender hat Gerhard Kleiber (rechts bei den Gardemädchen) den Gundelfinger Verein organisiert und dabei schon alle Orden erhalten, die im Fasching zu vergeben sind. So bedankten sich alle Aktiven und Gäste der Prunksitzung zum Tusch der Stadtkapelle mit einem dreifach donnernden „Glinke auf" für seinen jahrzehntelangen Einsatz. Foto: Johanna Hofmann

Als langjähriger Vorsitzender hat Kleiber selbst den Gundelfinger Verein organisiert und dabei schon alle Orden erhalten, die im Fasching zu vergeben sind. So bedankten sich alle Aktiven und Gäste der Prunksitzung zum Tusch der Stadtkapelle mit einem dreifach donnernden „Glinke auf“ für seinen jahrzehntelangen Einsatz.

Umjubelten war der Auftritt von Christoph Maul, dem Sitzungspräsidenten der Fasnacht in Franken. Für ihn hatte die Stadtkapelle viele Tuschs auf Lager. Foto: Johanna Hofmann

Wahre Begeisterungsstürme lösten die akrobatischen Tanzpaare und Gardetänze der seit vielen Jahren befreundeten Mühlburger Carnevals Gesellschaft aus, und die Augsburger Hollaria verteilte unter dem Motto „besos de méxico“ reichlich tänzerische „Küsschen“ an die Gundelfinger Faschingsbegeisterten.

Die Augsburger Hollaria verteilte unter dem Motto „besos de méxico“ reichlich tänzerische „Küsschen“ an die Gundelfinger Faschingsbegeisterten. Foto: Johanna Hofmann

Vollends beim Auftritt der Jubiläumsgarde hielt es niemanden mehr auf den Sitzen, und gemeinsam feierten die Garden und Tänzer mit dem begeisterten Publikum eine gelungene 77. Jubiläumsprunksitzung der Gundelfinger Glinken.