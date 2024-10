Verkehrsunfall bei Faimingen: Frau wird schwer verletzt

Auf der Kreisstraße DLG 28 zwischen Gundelfingen und Faimingen hat sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitt eine Person nach Angaben der Polizeiinspektion Dillingen schwere Verletzungen.

Die verletzte Frau wird in die Klinik geflogen

An dem Unfall waren zwei Autos beteiligt. In einem Wagen war noch eine Person eingeklemmt, teilt die Lauinger Feuerwehr mit, die mit Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) anrückte. In enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst nahmen die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Patientenrettung vor. Diese wurde mithilfe von hydraulischen Rettungsgeräten wie Rettungsschere und -spreizer durchgeführt. Die Feuerwehrleute konnten die verletzte Frau nach kurzer Zeit dem Rettungsdienst übergeben, teilt die Lauinger Feuerwehr mit.

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Insgesamt waren die Floriansjünger mit vier Fahrzeugen und einem Verkehrssicherungsanhänger im Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 32 aus Ingolstadt landete, um die verletzte Frau in die Klinik zu bringen.

Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt. Mehr dazu in Kürze. (bv)