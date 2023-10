Gundelfingen

13:10 Uhr

Frau bemerkt Zimmerbrand in Gundelfingen erst am nächsten Tag

Ein technischer Defekt hat offenbar in der Nacht zu einem Brand in Gundelfingen geführt. Die Feuerwehr wurde erst am Tag danach gerufen.

Eine Bewohnerin der Bächinger Straße in Gundelfingen ließ in der Nacht auf vergangenen Sonntag ein am Stromnetz eingestecktes elektrisches medizinisches Gerät auf dem Sofa ihrer Wohnung liegen. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts fing dieses Feuer. Die Flammen breiteten sich aus und setzten die Wohnzimmercouch in Brand. Feuer in Gundelfingen: verletzt wurde niemand Als die Frau am Morgen erwachte, war das Feuer bereits erloschen. Die verständigte Feuerwehr Gundelfingen musste nicht mehr eingreifen. Der Brand- und Rußschaden in den Wohnräumen beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Verletzte gab es nicht. (AZ) Lesen Sie dazu auch Dillingen Autofahrer fährt gegen Verkehrsschild - Polizei bittet um Hinweise

