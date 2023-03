Gundelfingen

15:40 Uhr

Für den neuen Gundelfinger Bürgermeister "hat sich ein Traum erfüllt"

Dieter Nägele ist der neue Gundelfinger Bürgermeister. Der 54-Jährige wird am 18. Juni sein Amt in der Gärtnerstadt antreten.

Plus So fühlt sich Dieter Nägele nach seinem Wahlsieg. Der 54-Jährige verrät, was er bis zum Amtsantritt am 18. Juni tun wird und was er als Erstes anpacken will.

Dieter Nägele wirkt am Montagvormittag erstaunlich frisch. Und das, obwohl der 54-Jährige erst früh morgens gegen 4 Uhr ins Bett gekommen ist. Mit etwa 70 Angehörigen und Parteifreunden hat der neue Gundelfinger Bürgermeister seinen Wahlsieg im Café Melange gefeiert. "Es ist ziemlich viel Druck abgefallen", gesteht der Kandidat der Freien Wähler Gundelfingen. Dem Vernehmen nach sind Bier und Wein in Strömen geflossen. Ein wenig ist Nägele am Vormittag danach die Müdigkeit schon anzumerken. Dies macht aber die positive Energie wett, die der neue Gundelfinger Rathauschef ausstrahlt. Geträumt habe er noch nicht davon, dass er jetzt Bürgermeister in der Gärtnerstadt wird, sagt der Sieger der Stichwahl auf Anfrage. "Aber ja, es hat sich für mich ein Traum erfüllt. Ich bin glücklich", teilt der neue Rathauschef mit. Wobei er das im Grunde gar nicht sagen müsste. Sein Lächeln verrät, dass Nägele mit sich und der Welt im Reinen ist.

Menschen halten sich an diesem Vormittag nicht mehr als unbedingt nötig in der Gundelfinger Innenstadt im Freien auf. Dafür ist es bei Temperaturen von nur vier Grad zu kalt. Agnes Jäger zählt zu denen, die etwas im Gundelfinger Zentrum zu erledigen haben. "Dass sich fünf Personen für die Gundelfinger Bürgermeisterwahl aufstellen ließen, ist schon etwas Besonderes gewesen, das habe ich noch nie gelesen", sagt Agnes Jäger. Es sei aber auch Zeit, dass die Wahl nun mit der Stichwahl entschieden ist. Die Gundelfingerin empfindet es als gut, dass Nägele gewonnen hat. Der FW-Kandidat setzte sich mit 62,7 Prozent gegen den CSU-Bewerber Manuel Bahmann durch, der auf 37,2 Prozent der Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung, die in der Stichwahl bei 52,0 Prozent lag, sei enttäuschend.

