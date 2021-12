Gundelfingen

Gartner in Gundelfingen baut Fassade für Amazon-Hauptsitz

Foto: Render by negativ.com; Copyright by Zaha Hadid architects

Aktuell realisiert der Fassadenbauer Gartner aus Gundelfingen Projekte, wie diese: der Sber Technopark in Moskau. Auftraggeber ist die größte Bank in Russland. Der neuste Auftrag: ein Teil des neuen Amazon-Hauptsitzes in Washington. Offizielle Bilder gibt es dazu noch nicht.

Plus Das Gundelfinger Unternehmen konstruiert komplexe Fassaden für die Elbphilharmonie oder Hauptsitz oder ein Kulturzentrum in New York. Das neue Riesenprojekt: Amazons neuer Hauptsitz.

Von Susanne Klöpfer

Frankfurt, London, San Francisco, New York oder Hongkong – das Gundelfinger Unternehmen Gartner, das sich auf komplexe Fassaden spezialisiert hat, agiert weltweit. Ob die wellenförmige Glasfassade der Hamburger Elbphilharmonie, der höchste Wolkenkratzer Europas, das Lakhta-Center in St. Petersburg, oder der runde Hauptsitz von Apple im amerikanischen Cupertino – Konzepte, Entwicklung und Fertigung stammen von der Josef Gartner GmbH im Gundelfinger Gewerbegebiet. Nun hat das Unternehmen ein neues Riesenprojekt: der Hauptsitz des Onlinehändlers Amazon in der Nähe von Washington im amerikanischen Bundesstaat Virginia.

