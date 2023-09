Gundelfingen

Großes Mittelalterfest: Gundelfingen jubelt!

Das Ritterturnier in der Hander-Arena war ein Höhepunkt im Programm des ersten Mittelalterfestes in Gundelfingen. Rechts im Bild, auf dem Schimmel Maximus, ist Hausherr Eugen Hander alias Ulrich von Gundelfingen beim Lanzenstechen zu sehen.

Plus Drei Tage lang haben Ritter, Gaukler und Marktleute die Stadt Gundelfingen erobert. Tausende Menschen aus der ganzen Region sind beim großen Spektakel dabei.

Es kracht gewaltig, Holzsplitter fliegen durch die Luft und ein Raunen geht durch die Arena. Ulrich von Gundelfingen geht zu Boden, er stürzt vom Pferd. Er verliert ausgerechnet gegen den Erzfeind das finale Lanzenstechen, auch Tjost genannt. Ein Zweikampfspiel, bei dem die Ritter mit der Lanze in der einen Hand und dem Schild in der anderen im vollen Galopp zu Pferd aufeinander zu reiten. Die schöne Dorothea rettet den gestürzten Ritter Ulrich gerade noch vor dem Tode und fordert den Bösewicht mit ihrem Schwert zum Kampf vom Boden aus auf - und zeigt eindrucksvoll, wie sie mit der gefährlichen Waffe umgehen kann.

Diese Szene ist nicht aus einem Geschichtsbuch oder einem Film. Sie ist echt passiert, wenn auch gespielt - aber wie. Das Ritterturnier beim Mittelalterfest auf dem Gelände an der Haunsheimer Straße in Gundelfingen ist am vergangenen Wochenende ein Höhepunkt von vielen. Denn das, was Hausherr und Initiator Ulrich von Gundelfingen, besser bekannt als Eugen Hander, gemeinsam mit der Gundelfinger Ritterschaft und dem Historischen Bürgerverein die vergangenen drei Tage auf die Beine gestellt hat, das kann sich mehr als sehen lassen. Der Wettergott belohnt die Strapazen und Mühen im Vorfeld mit Sonne ohne Regen – Tausende Menschen aus der ganzen Region und weit darüber hinaus sind gekommen, um beim ersten Mittelalterfest in Gundelfingen dabei zu sein.

