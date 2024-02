Gute Reaktion verhindert Bahnunglück in Gundelfingen

Ein Sattelzug kommt zwischen geschlossenen Schranken zum Stehen. Die Lokführung reagiert rechtzeitig und verhindert Schlimmeres. Dem Fahrer droht eine Anzeige.

Am Mittwochvormittag kam es in der Gundelfinger Industriestraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Gegen 9.30 Uhr fuhr der 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs laut Polizeiangaben die Industriestraße in Gundelfingen entlang und wollte den dortigen Bahnübergang überqueren. Beim Einfahren senkten sich die Schranken, woraufhin der Fahrer des Sattelzugs sofort bremste und zwischen den gesenkten Schranken zum Stehen kam. Die Schranken berührten dabei weder das Fahrzeug noch den Anhänger. Die Lokführung eines herannahenden Güterzugs erkannte das Hindernis noch rechtzeitig, leitete eine Bremsung ein und kam etwa 250 Meter vor dem 46-Jährigen mit seinem Fahrzeug zum Stehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es laut Polizei zu keinem Schaden, weder an der Bahnanlage noch am Sattelzug. Ein Techniker konnte demnach die einwandfreie Funktion der Schrankenanlage feststellen. Die Bahnstrecke konnte gegen 11 Uhr wieder freigegeben werden. Gegen den Fahrer des Sattelzugs wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, das möchte die Polizei jetzt herausfinden. (AZ)