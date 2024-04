Hausfriedensbruch mit Sachbeschädigung in Gundelfingen

Unbekannte haben Anfang der Woche in ein Mehrfamilienhaus in der Unteren Vorstadt eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In Gundelfingen wurde im Zeitraum von Montag, dem 25. März, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 27. März um 11:00 Uhr, die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Unteren Vorstadt gewaltsam aufgebrochen. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt derzeit in diesem Fall wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und sucht nach Zeugen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)