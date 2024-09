Im richtigen Moment sind die Gundelfinger hellwach

Als Sandro Caravetta das Sportgelände beim SC Oberweikertshofen betrat, gähnte er ganz tief. Sollten die Oberbayern das als Zeichen verstanden haben, dass der Stürmer des FC Gundelfingen nicht ganz ausgeschlafen hatte, dann war das ein echter Trugschluss. Denn Caravetta, der nach einer Schulterverletzung sein Startelf-Comeback feierte, war spätestens beim Anpfiff hellwach – genauso wie seine Teamkollegen. Die gewannen die Partie der Fußball-Landesliga Südwest mit 4:1 (1:0) und behaupten sich damit weiterhin an der Tabellenspitze.

Klares Ergebnis überrascht Gundelfinger Trainer

„Mit so einem klaren Ergebnis habe ich nicht gerechnet, ganz ehrlich“, meinte FCG-Coach Thomas Rudolph hinterher, und hatte durchaus Lob für den Gegner parat: „Die haben es in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht, sind sehr kompakt gestanden und haben schnell umgeschaltet.“ Bei so einem Moment bewahrte FCG-Keeper Timo Ratter die Grün-Weißen sogar vor einem Rückstand, als er den Schuss von Fabio Gonschior abwehrte (31.). „Andererseits hätten wir auch schon zwei Treffer machen können“, hatte der Coach die Chancen von Leon Sailer (4.) und Sandro Caravetta (16.) nicht vergessen. Der „Dosenöffner“ war dann das Kopfballtor von Abwehrchef David Anzenhofer. Nach der Ecke von Felix Hafner war Anzenhofer zu Stelle und nickte kurz vor der Pause zum 0:1 ein.

Treffer weckt Gundelfingens Spielfreude

Spätestens dieser Treffer hatte bei den Gundelfingern die Spielfreude geweckt – und gleichzeitig lief Oberweikertshofen etwas naiv ins Verderben. Innerhalb von neun Minuten baute der Spitzenreiter die Führung auf einen Vier-Tore-Vorsprung aus. Erst setzte Maximilian Braun den von Renato Domislic aufgelegten Ball aus rund 22 Metern in den Winkel, dann legte Jonas Schneider mit der Hacke auf und Caravetta durfte das 0:3 bejubeln. „Ich habe nur den Fuß hingehalten“, meinte der Schütze später. Und schließlich legte Caravetta für Leon Sailer das 0:4 auf. Für den neuen Torjäger war es eine Erlösung, nachdem er kurz zuvor noch zweimal an SCO-Keeper Marco Dzwonik gescheitert war. „Das war wirklich schön mit anzusehen, wie sich die Jungs gegenseitig die Tore aufgelegt haben. Da gönnt wirklich jeder dem Mitspieler das Tor“, stellte Rudolph zufrieden fest.

Ganz nebenbei konnte er den „Schönheitsfehler“ des Gegentores verkraften. Ex-Profi Dominik Widemann hatte für die Oberbayern auf 1:4 verkürzt, als FCG-Torhüter Ratter den Ball erst hinter der Torlinie zu fassen bekam. Spannung ließ der weiter souverän auftretende FCG aber nicht aufkommen.

SC Oberweikertshofen: Dzwonik – Lachmayr (61. Andrusyk), Gracic, Willibald – Gonschior, Bolte, Leibelt, Sdzuy, Hüber (61. Kopyciok) – Masmanidis (76. Tcha-Zodi), Widemann

FC Gundelfingen: Ratter – Schröttle (61. Smolka), Anzenhofer, N. Fink – J. Fink, Schneider (61. Frisch), Braun, Hafner, Domislic (66. Alahmed) – Caravetta (66. Gumpinger), L. Sailer (73. Wachs)

Schiedsrichter: Schaub (FC SF Schwaig) Tore: 0:1 Anzenhofer (43.), 0:2 Braun (47.), 0:3 Caravetta (51.), 0:4 L. Sailer (56.), 1:4 Widemann (58.) Gelbe Karten: Leibelt / J. Fink Zuschauer: 120