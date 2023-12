Jugendliche attackieren in Gundelfingen einen Neunjährigen

Zwei bisher unbekannte junge Leute haben in Gundelfingen einen wehrlosen Buben geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei bisher unbekannte Jugendliche attackierten am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Georg-Weinhart-Straße in Gundelfingen einen Neunjährigen. Zuerst bewarfen sie den Bub mit Schneebällen und schlugen anschließend grundlos auf den wehrlosen Jungen ein.

Der Junge wurde verletzt

Dieser erlitt durch die Schläge Kopf- und Nackenschmerzen. Zudem beschädigten die bislang Unbekannten mutwillig den Regenschirm des Schülers. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)