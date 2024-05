"Kunst und Kräuter" in Gundelfingen

Der Historische Bürgerverein veranstaltet erstmals einen kreativen Kräutermarkt. Gleichzeitig ist am 26. Mai verkaufsoffener Sonntag in Gundelfingen.

Parallel zum Gundelfinger Frühjahrsmarkt am Sonntag, 26. Mai, lädt der Historische Bürgerverein zum ersten kreativen Kräutermarkt in die Gärtnerstadt ein. Das Event hat den Titel „Kunst und Kräuter“. Besucher und Besucherinnen werden bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr auf der Oberen Bleiche erwartet.

Unter dem Motto „Tauchen Sie ein in ein Meer atemberaubender Düfte unzähliger Kräuterpflanzen! Lassen Sie sich verzaubern vom phantasievollen Anblick kunsthandwerklicher Schätze!“ präsentieren Gundelfinger Künstler im Bleichestadel ihre Werke. Neben der Ausstellung und dem Verkauf findet dort ein Mosaik-Workshop für Kinder von 11 bis 17 Uhr statt.

Der neu angelegte Kräuter-Bauerngarten in Gundelfingen wird eröffnet

Daneben gibt es im Innenhof zum Thema Kräuter mit über 20 Ausstellern alles, was das Gartenherz begehrt, wie Holz- und Glasdekoration, Patchwork, Schmiedekunst, Weidenflechtwerke, Kräuter- und Blumenpflanzen, das neue Kräuterbuch „Kräuterliebe“, Gesundes mit Kräutern und noch viel mehr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Kräutersteak, Kartoffeln mit Kräuterquark, Kässpätzle, Kräuterbroten sowie mit Bauernhofeis und mit Kaffee und Kuchen. Um 11 Uhr wird der neuangelegte Kräuter-Bauerngarten bei der Walkmühle feierlich wiedereröffnet, die Krautgarten-Musi spielt, Bea und Manne unterhalten mit Live-Musik und um 14 Uhr entführt Kräuterpädagogin Rebecca Schuster die Besucherinnen und Besucher auf eine Kräuterwanderung über die Obere Bleiche.

Die Stadt Gundelfingen und der Historische Bürgerverein Gundelfingen freuen sich auf zahlreiche „Kunst und Kräuter“-Liebhaber und laden bereits jetzt auf ein Wiedersehen beim nächsten Frühjahrsmarkt am 18. Mai 2025 zum 2. Kreativen Kräutermarkt auf der Oberen Bleiche ein. Weitere Informationen zum Kräutermarkt gibt es unter Telefon 0170/3470451.

Von 10 bis 18 Uhr ist Frühjahrsmarkt in der Gundelfinger Innenstadt

Zudem findet an diesem Sonntag, 26. Mai, der traditionelle Gundelfinger Frühjahrsmarkt statt. Die Innenstadt wird von 10 bis 18 Uhr vom regen Markttreiben belebt. Neben einem breiten Sortiment an kulinarischen Genüssen präsentieren zahlreiche Händler Haushalts- und Spielwaren sowie eine vielfältige Auswahl an Kleidung und Accessoires. Die örtlichen Geschäfte haben zudem von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Und das Sudetendeutsche Heimatmuseum in der Hauptstraße 25 lädt von 13 bis 17 Uhr zu einem Besuch ein. (AZ)