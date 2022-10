Mann zieht in Gundelfingen Handbremse nicht: Pkw rollt gegen Laterne

Ein 45-Jähriger hat sein Auto in Gundelfingen im Halteverbot abgestellt und vergessen, die Handbremse zu betätigen. Es entstand Sachschaden.

Vor einer Bankfiliale stellte stellte ein 45-Jähriger aus dem östlichen Teil des Landkreises Dillingen am Freitag sein Fahrzeug vor einer Bankfiliale in Gundelfingen in einem Halteverbot ab. Da der Fahrer zusätzlich zu dem verbotswidrigen Parken auch noch vergessen hatte, die Handbremse zu betätigen, rollte der Wagen gegen eine Straßenlaterne.

Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 2600 Euro

Wie die Polizei mitteilt, entstand sowohl am Fahrzeug des Mannes als auch an dem Masten der Laterne ein Sachschaden, in der Summe von rund 2.600 Euro. (AZ)