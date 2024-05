Pedelec-Fahrerin wird bei Medlingen von Auto erfasst

Eine 55-Jährige ist mit ihrem Pedelec unterwegs, als ein abbiegendes Auto sie erfasst. Die Frau erleidet mittelschwere Verletzungen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten 55-jährigen Pedelec-Fahrerin ist es am Mittwochvormittag bei Gundelfingen gekommen. Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Bundesstraße B492 von Gundelfingen in Richtung Obermedlingen. An der Einmündung zum Riedweg wollte er nach rechts in Richtung Untermedlingen abbiegen. Er kollidierte mit seinem Wagen mit dem Pedelec der Frau, die auf dem parallel verlaufenden Radweg in Richtung Gundelfingen unterwegs war. Die 55-Jährige stürzte von ihrem Pedelec und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Sie musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen entstand Unfallschaden von rund 2000 Euro, berichtet die Polizei. Angaben zum Schaden am Pedelec stehen noch aus. (AZ)