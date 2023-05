Gundelfingen

Pflegeheim in Gundelfingen möchte Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen

Plus Im Haus der Senioren steht seit über einem Jahr wegen des Fachkräftemangels ein Stockwerk leer. Nun könnten dort Geflüchtete unterkommen. Derweil kursieren Gerüchte.

Von Susanne Klöpfer

Einerseits ist da ein leer stehendes Stockwerk, anderseits sind da Menschen, die Zuflucht suchen. In Gundelfingen sieht man darin eine Chance. Die Idee ist, dass Geflüchtete aus der Ukraine im momentan ungenutzten dritten Stock im Nordbau des Hauses der Senioren unterkommen. Leiter Markus Moll erklärt: "Wie viele Pflegeheime haben wir das Problem, dass wir nicht die Regelung erfüllen, dass 50 Prozent des Personals Fachkräfte sind. Deshalb wird die Etage im Nordbau schon seit über einem Jahr nicht mehr vermietet. Uns fehlen dadurch auch Einnahmen."

Nordbau im Haus der Senioren in Gundelfingen steht seit über einem Jahr leer

Aufgrund der leer stehenden Räume fragten der Gundelfinger Stadtrat und das Landratsamt das Haus der Senioren an, ob dort Menschen aus der Ukraine unterkommen könnten. Denn, wenn das Landratsamt in der Gärtnerstadt Menschen aus der Ukraine unterbringen sollte, müsste die Kreissporthalle eventuell erneut als Unterkunft herhalten. Um das zu vermeiden, suchte die Stadt nach Alternativen. Das Stockwerk im Pflegeheim, in dem früher das Krankenhaus war, scheint dafür gut geeignet. Bisher waren dort bis zu 14 Bewohnerinnen und Bewohner untergebracht. Jedes Zimmer, in dem auf etwa 20 Quadratmetern ein bis zwei Geflüchtete unterkommen könnten, ist mit einem Bad ausgestattet. Das Pflegeheim wird einen Mietvertrag mit den Landratsamt Dillingen abschließen, der vorerst auf ein Jahr befristet ist.

