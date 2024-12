Rauch im Keller eines Mehrfamilienhauses in Gundelfingen

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in Gundelfingen ist es am gestrigen Donnerstagnachmittag zu einer massiven Rauchentwicklung gekommen. Ursache war Polizeiangaben nach ein technischer Defekt der Heizungsanlage. Verletzt wurde keiner der Bewohner. Am Gebäude und an der Heizung entstanden zudem keine Schäden. Die freiwillige Feuerwehr Gundelfingen war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und führte die erforderlichen Entlüftungsmaßnahmen durch. (AZ)

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heizungsanlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis