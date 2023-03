Schon wieder durchwühlen Unbekannte Sporttaschen in Gundelfingen

In Gundelfinden haben sich Diebe in einer Umkleide bedient. Es werden auch Geldbeutel gestohlen. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Bisher unbekannte Diebe entwendeten am Mittwoch zwischen 17.10 und 17.15 Uhr aus einem Umkleideraum einer Sportanlage in der Stadionstraße in Gundelfingen aus zwei Sporttaschen die jeweiligen Geldbeutel.

Der Gesamtbeuteschaden wurde auf etwa 230 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)