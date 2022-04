So könnte das Gundelfinger Hallenbad saniert werden

Plus Das Hallenbad in Gundelfingen bereitet Probleme: Das Becken ist undicht. Nun gibt es zumindest Pläne, wie das Sportgebäude mit Bad und Turnhalle renoviert werden könnte.

Die Zukunft des Hallenbads in Gundelfingen ist ungewiss. Das in die Jahre gekommene Sportgebäude mit Schwimmbad und Turnhalle sorgt für Schwierigkeiten. Doch nun gibt es die ersten Pläne für die Sanierung des schuleigenen Bads, das wichtig für die Stadt und die umliegenden Orte, für Schüler, Vereine und Privatleute ist.