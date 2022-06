So sehen Sieger aus: Die Stadt Gundelfingen ehrt Sportler und Sportlerinnen

Die Gärtnerstadt zeichnet ihre erfolgreichen Athleten und Mannschaften aus. Besonders viel Lob gibt es für den FC Gundelfingen.

Bei der Sportlerehrung in Gundelfingen räumten dieses Jahr besonders die Fußballer des FC Gundelfingen ab. Doch die Goldmedaille bekam ein Jugendlicher aus einer ganz anderen Sportart. Bürgermeisterin Miriam Gruß sagte bei der Veranstaltung in der Sporthalle am Schwabenstadion: „Heute feiern wir ihre Siege und ihre erbrachten Leistungen.“ Im vergangenen Jahr musste die Verleihung aufgrund der Pandemie ausfallen. „Mit ihrer Leistung haben sie die Sportlerstadt Gundelfingen wiederholt einmal über die Grenzen hinaus bekannt gemacht“, lobte Gruß. Ein besonderer Dank gelte den Sportlern und Sportlerinnen, Vorständen, Trainern und Ehrenamtlichen. Das Engagement in Sportvereinen sei wichtig.

Sportlerehrung in Gundelfingen: Fußballer vom FC Gundelfingen waren erfolgreich

Die Fußballer der U-13-Junioren des FC Gundelfingen erhielten die Sportplakette in Bronze. Die Mannschaft feierte dieses Jahr die Meisterschaft in der Bezirksoberliga. Ausgezeichnet wurden die Spieler Philipp Link, Fabian Bauch, Fabian Rothermel, Robert Hopf, Angelo Donato, Lenny Mayerföls, Julian Ederer, Kjazim Maschinski, Tom Wiedemann, Yalcin Polat, Liliana Feistle, Samira di Lauro, Tyler Stern, Collin Zwirlein, Lukas Bschorr, Anton Eser, Theo Porsche, Trainer Peter Stegner, Co-Trainer Franz Schuhmann und Betreuer Josef Link.

U15 vom FC Gundelfingen wird Meister in der Bayernoberliga und erhält Bronze

Für ihrem Erfolg als Meister in der Bayernliga erhielten die U-15-Junioren des FC Gundelfingen ebenfalls die Bronzemedaille. Entgegen nahmen diese die Spieler Taif Al-Azawi, Angelo Cravotta, Jan Wiedemann, Moritz Buchmann, Auron Morina, Diego da Costa Fernandes, Lenart Grantolli, Noah Hagner, Raik Herrmann, Denis Jarzew, Altin Kasumaj, Hanna Mairshofer, Fatjon Maliqi, Gregor Mang, David Mayer, Moritz Schadl, Kevin Rauch, Menderes Simsek, Marco Sipura, Julius Tullmyn, Vincent Zott, Trainer David Lörcher und Co-Trainer Franco Cravotta.

Erste Mannschaft des FC Gundelfingens gelingt historischer Aufstieg

Die Gärtnerstadt zeichnete die erste Mannschaft des FC Gundelfingen für ihre Meisterschaft in der Landesliga aus. Dafür erhielten die Bronze-Auszeichnung die Spieler Dennis Ortner, Dominik Dewein, Noah Eberhard, Timo Ratter, David Anzenhofer, Marius Brugger, Michael Grötzinger, Raphael Mahler, Fabio Kühn, Tiemo Reutter, Elias Weichler, Elias Oberling, Maximilian Braun, Julian Elze, Jan-Luca Fink, Philipp Schmid, Bernhard Rembold, Manuel Müller, Janik Noller, Sandro Caravetta, Johannes Hauf, Dennis Lechner, Benedikt Ost, Jonas Schneider, Nikolas Zeyer, Trainer Martin Weng, Betreuer, Rico Nöldner, Fitness-Coach Stefan Lemmert, Torwart-Trainer Hubert Renzhofer und der sportliche Leiter Stefan Kerle.

Mehr als 20 Jahre im Verein: Gundelfinger Mitglieder erhalten Urkunden

Die Sportlerehrenurkunde für die langjährige Mitgliedschaft im Verein erhielt unter anderem Manfred Wengenmayer des Schützenvereins 1754 Gundelfingen für seine 25-jährige Tätigkeit im Vorstand. Anton Baumgärtner und Heinrich Wagenhuber vom FC 1920 Gundelfingen VfL wurden für ihre 20-jährige Tätigkeit bei der Sportzeichenabnahme gewürdigt. Michael Schamberger vom FC 1920 Gundelfingen VfL ist bereits seit 25 Jahren Snowboard-Übungsleiter.

Lesen Sie dazu auch

Silber für die schwäbischen Futsal-Meister

Die Sportlerplakette in Silber erhielt von der ersten Mannschaft des FC Gundelfingens die Spieler Timo Ratter, Julian Elze, Jan-Luca Fink und Benedikt Ost. Sie hatten die schwäbische Futsal-Meisterschaft im Jahr 2020 gewonnen.

Sportplakette in Gold bekommt Schwimmer Jakob Lech

Die Sportplakette in Gold gab es für den Schwimmer Jakob Lerch von der Schwimmsportgemeinschaft Günzburg-Leipheim. Dieser hat bereits zahlreiche Preise im Schwimmen abgeräumt: Deutscher Vize-Meister in 1.500 m Freistil, Bayerischer Meister in 1500 m Freistil und zweiter Platz bei den Bayerischen Meisterschaften in 200, 400, 800 Meter Freistil. Außerdem hat Jakob bereits alle schwäbischen Altersklassenrekorde in den Strecken 100, 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil. Jakob wurde diese Woche im Rahmen der Stadtratssitzung geehrt, bei der Verleihung war er bereits wieder in der Schwimmmeisterschaft. Bürgermeisterin Gruß lobte das Engagement des jungen Mannes.

Gruß erwähnte zudem auch seinen Bruder Noah Lerch, der ebenfalls schwimmt und einige Preise abgeräumt hat. Er erhielt bereist 2015 die Sportplakette der Stadt Gundelfingen in Gold erhalten. Sie bezeichnete die Brüder als "regelrechte Goldjungen". Die Mutter der beiden sagte mit einem Lachen nach der jüngsten Ehrung im Stadtrat: "Eigentlich wollten wir nur, dass die Kinder schwimmen lernen."