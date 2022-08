Gundelfingen

vor 58 Min.

Tagespflege mit besonderem Konzept für Demenzkranke öffnet in Gundelfingen

Plus In Gundelfingen gibt es bald eine Tagespflege. Spezialisiert ist diese auch auf Demenz - das ist einzigartig in der Region. Wie die Einrichtung besonders Pflegenden hilft.

Von Susanne Klöpfer

Der Vater von Stefan R. aus dem Landkreis Günzburg ist an Demenz erkrankt. An manchen Tagen erkennt sein Papa weder ihn noch seine Mutter. Die 87-Jährige pflegt ihren 92-jährigen Mann seit etwa vier Jahren, ihr Sohn unterstützt sie - beide stoßen dabei an ihre Grenzen. "Für meine Mutter ist das psychisch anstrengend, weil sie manches nicht mehr schafft. Ich übernehme viel, aber ich habe auch einen Job", sagt der 56-Jährige. Seine Eltern sind mehr als sechzig Jahre verheiratet und unzertrennlich. Die Frau hat ein schlechtes Gewissen, denkt, sie würde ihren Mann "abschieben", wenn jemand die Pflege übernimmt. Ihr Sohn sagt: "Das ist aber nicht der Fall. Und bei einer Tagespflege sehen sie sich abends wieder zu Hause - das ist das Tolle." So könne seine Mutter auch etwas für sich machen, sie sei entlastet, wodurch es ihr besser gehe. Eine Erleichterung, die möglich wird durch die neue Tagespflege in Gundelfingen, die ab Mitte August öffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen