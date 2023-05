Gundelfingen

vor 48 Min.

Tod von Schwester Maria Elisabeth: So geht es im Gundelfinger Kinderheim weiter

Plus Der Tod der ehemaligen Heimleiterin hat Kinder und Personal getroffen. Nun werden ihre Aufgaben neu verteilt. Und eines ihrer geplanten Projekte wird umgesetzt.

Von Susanne Klöpfer

Im Garten im Heim St. Clara in Gundelfingen spielen Kinder Fußball. Ein Mädchen in einem rosafarbenen Kleid rennt über die Wiese, als sie stehen bleibt, streckt sie eine Blüte Schwester Gudrun entgegen: "Hier für dich." Die Schwester erwidert: "Oh danke, weißt du, dass das eine Pfingstrose ist?" "Ja. Du bist doch Schwester Gudrun?" "Die bin ich", sagt die 51-Jährige und lacht. Die beiden umarmen sich. Schwester Gudrun ist ein bekanntes Gesicht unter den Kindern, doch sie nimmt nun im Kinderheim im Gundelfingen eine neue Rolle ein.

St. Clara Gundelfingen: Schwester Maria Elisabeth ist im April an Krebs gestorben

Nachdem die ehemalige Heimleiterin Schwester Maria Elisabeth Marschalek im April an Krebs gestorben ist, waren Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kinder schockiert. Die ganze Region war betroffen. Die 67-Jährige hatte erst nach ihrem Abschied im Oktober im vergangenen Jahr die Leitung an ihre Nachfolgerin Stephanie Punzmann abgegeben und wollte sich auf ihre Rolle als Vorstandsvorsitzende konzentrieren. Ihre Absicht: Weiterhin für die Kinder da zu sein, damit das Heim weiter ein Zuhause bleibt. Ihre Krankheit setzte dem früher als gedacht ein Ende.

