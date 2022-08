Trockenheit, Inflation und Pandemie: So geht es den Gärtnern im Kreis Dillingen

Plus Die Gartenbauzentrale Main-Donau zieht Bilanz. Neben der aktuellen Trockenheit kämpft sie mit steigenden Kosten, Personalmangel und weniger Nachfrage.

Die Ernte im Landkreis Dillingen läuft auf Hochtouren – aktuell werden Kohl, Rettiche, Karotten und Salate von den Feldern eingebracht. In der Mitgliederversammlung blickt die Gartenbauzentrale Main-Donau mit Sitz in Gundelfingen und Albertshofen (Landkreis Kitzingen) nun auf die vergangene Saison zurück. Aber auch die aktuelle Trockenheit beschäftigt die Gärtnerinnen und Gärtner.