Unbekannte brechen in Haus in Gundelfingen ein

Bisher Unbekannte haben in der Zeit von Sonntagabend bis Montagvormittag in einem Einfamilienhaus im Haldenweg in Gundelfingen einen Einbruchsdiebstahl verübt. Der Beuteschaden und der Sachschaden liegen laut Polizeibericht jeweils in einem unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Dillinger Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)