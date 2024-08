Unbekannte stehlen Bargeld aus Seniorenheim in Gundelfingen

Ein bislang Unbekannter hat laut Polizeiangaben am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr aus zwei unverschlossenen Büros eines Altersheims in der Sitzenbergstraße Bargeld in Höhe von insgesamt 65 Euro gestohlen. Die Büros waren in diesem Zeitraum für alle zugänglich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0.

