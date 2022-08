Vermisstensuche nach Mann aus Gundelfingen endet glücklich

Der 88-Jährige wurde bei Nacht in einer Mulde in Nähe eines Seeufers gefunden. Über 100 Einsatzkräfte und mehrere Suchhunde waren im Einsatz.

Nachdem ein 88-jähriger Gundelfinger mit seinem Auto am Montag gegen 16 Uhr von seiner Wohnadresse losgefahren war, um diverse Termine zu erledigen, kam dieser nicht mehr nach Hause. Daher wurde er in der Nacht auf Dienstag, gegen 1 Uhr, von Familienmitgliedern als vermisst gemeldet.

Sein Auto wurde bei Emmausheim gefunden

Daraufhin wurde mit einem großen Suchaufgebot an allen bekannten Aufenthaltsorten nach dem 88-Jährigen gesucht. Schließlich konnte durch Einsatzkräfte der verlassene Pkw im Bereich eines Waldgebietes bei Emmausheim aufgefunden werden. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren, die mit über 80 Einsatzkräften die Absuche unterstützen, konnte der Senior schließlich gegen 4.15 Uhr in einer Mulde in der Nähe eines Sees gefunden werden.

Gundelfinger ist kopfüber in die Mulde gefallen

Dort war der 88-Jährige zuvor noch bei Tageslicht kopfüber hineingefallen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Der Senior erlitt leichte Unterkühlungen und war sichtlich erschöpft, ansonsten jedoch wohlauf, so dass er zu ärztlichen Überwachung in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde.

Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr an der Absuche beteiligt. Sie wurden unterstützt von einem Polizeihubschrauber sowie vier Flächensuchhunden und einem Personensuchhund. (AZ)