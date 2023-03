Wie es mit der Senioren-WG im Rosenschloss weiter geht

Plus Lange war es ruhig um die Pläne im Gundelfinger Schloss. Nun steht fest, dass dort bis 2024 eine betreute Wohngemeinschaft entsteht. Wie das Konzept funktioniert.

Mit Wohngemeinschaften verbindet man meist junge Menschen, die nicht viel Geld haben und gemeinsam in einer Wohnung leben. Doch in Gundelfingen soll bis Ende des Jahres eine Senioren-WG im Rosenschloss entstehen. Die Idee dahinter. Wenn eine junge Mutter ihr Kind in das Kinderhaus Rosenschloss bringt, kann sie danach gleich bei ihrer Mutter, die Unterstützung im Alltag benötigt, in der Senioren-WG vorbeischauen. Die Großmutter wiederum kann einfach rüberlaufen und ihre Enkelin im Kindergarten besuchen. "Wir möchten mehrere Generationen aufeinandertreffen lassen", sagt Florian Andreschewski, Geschäftsleiter der Estatis-Gruppe aus Augsburg, die seit Dezember 2019 das Rosenschloss besitzt.

Senioren-WG entsteht in Rosenschloss in Gundelfingen

Entstehen sollen in den ehemaligen Gästezimmern des Floristik-Verbands zwölf Zimmer, die 13 bis 30 Quadratmeter groß sind und fast alle ein eigenes Bad haben. Dazu kommt eine große Küche mit offenem Wohnbereich, ein separater Aufenthaltsraum und ein Pflegebad. Die Gemeinschaftsräume sollen wie in einer WG für den sozialen Kontakt sorgen: Gemeinsam kochen, ratschen, etwas zusammen spielen oder doch lieber im zusätzlichen Wohnraum allein einen Film schauen oder lesen. Auch Veranstaltungen vor Ort oder Ausflüge sind möglich. Das kommt ganz auf die Bewohnerinnen und Bewohner an - eben wie in jeder anderen Wohngemeinschaft.

Schon etwas länger ist das Konzept einer Senioren-WG in Gundelfingen im Gespräch, doch eine endgültige Bestätigung gab es von dem Unternehmen bisher nicht. Geschäftsführer Andreschewski begründet das durch eine "unglückliche Verkettung von Missverständnissen". Die Architekten im Haus hätten mehr Zeit benötigt und das Bauantragsverfahren habe gedauert. Doch nun ist klar: Ab Januar 2024 sollen Seniorinnen und Senioren in die betreute Wohngemeinschaft einziehen können. Aktuell werden Firmen für die Baumaßnahmen gesucht, damit im Sommer die Bauarbeiten starten können. Besichtigungen können Interessierte jederzeit anfragen.

Senioren-WG im Rosenschloss hat zwölf Zimmer mit bis zu 30 m2

Der Estatis-Geschäftsführer sagt: "Es ist für uns ein tolles Konzept, weil es sich unter einem Pflegeheim bewegt. Ältere Herrschaften können früher ihr Zuhause verlassen und in eine nette Gemeinschaft ziehen. Dort können sie mit anderen gemeinsam den Tag verbringen und gleichzeitig professionell betreut werden." Bisher hat das Unternehmen gute Erfahrungen damit gesammelt. Vor Kurzem haben sie so eine ambulant betreute Wohngemeinschaft auch in der alten Post in Heidenheim gebaut.

In der Alten Post in Heidenheim baut die Estatis-Gruppe ebenfalls eine Senioren-WG. Ab April können Bewohnerinnen und Bewohner dort einziehen. Foto: Estatis-Gruppe

Damit die Gundelfinger Senioren-WG über zwei Stockwerke auch für ältere Menschen mit Rollator oder Rollstuhl nutzbar ist, gibt es einen Aufzug. Dieser ist wegen des Denkmalschutzes des historischen Gebäudes besonders und klettert an einer Stange hoch. Entfernt werden in dem Gebäude dafür zwei Toiletten. Die Miete liegt für das Zimmer plus die Gemeinschaftsräume inklusive Nebenkostenvorauszahlung zwischen 600 und 900 Euro. Dazu kommen die Kosten für die ambulante Betreuung.

Haus der Senioren in Gundelfingen bietet Pflegedienste für Senioren-WG an

Denn vermietet werden die Räumlichkeiten von dem Besitzer des Rosenschlosses, aber die Mietenden schließen mit der Spitalstiftung einen Pflegevertrag für Leistungen ab, wie etwa Körperpflege oder Putzen. Dafür wird ein ambulanter Pflegedienst gegründet. Spitalleiter Markus Moll sagt dazu: "Wir sind erfreut, dass Ende des Jahres die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen können. Das ist ein tolles Konzept, das die bisherigen Angebote in Gundelfingen ergänzt." Dazu biete das Rosenschloss ein besonderes Ambiente und die Nähe zum Kindergarten sei besonders.

Den 400 Quadratmeter großen Garten um das Rosenschloss dürfen die Seniorinnen und Senioren wie auch bisher der Kindergarten nutzen. Pläne für den Innenhof gibt es ebenfalls. Ebenso gibt es Andreschewski zufolge eine Vereinbarung mit dem Schulgarten, die sich um die Rosen und den Kräutergarten kümmern. So sollen Kindergartenkinder, Schulkinder und Ältere in Kontakt kommen.