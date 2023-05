Wie Gundelfingen fahrradfreundlicher werden kann

Plus Nach einer Bürgerumfrage und der Bewertung von Experten und der Polizei gibt es ein Radwegekonzept für die Gärtnerstadt. Besonders an der Lauinger Straße lauern viele Gefahrenstellen.

Wer auf dem Fahrrad im Landkreis Dillingen unterwegs ist, kann zwischen vielen schönen Radwegen entlang der Donau oder Brenz wählen. Im Alltag stoßen viele Radler jedoch auf einige Schwierigkeiten. Autos düsen nah an den Bikes vorbei, oder auf einmal endet der Weg im Nichts. In Gundelfingen entstehen dadurch immer wieder Unfälle – das soll sich nun ändern.

Bürgerinnen und Bürger haben im vergangenen Jahr von August bis Ende September online einen Fragebogen ausgefüllt und Gefahrenstellen und Anregungen angegeben. 88 Meldungen kamen zusammen, besonders auf der Lauinger Straße häufen sich die Beschwerden. Elf Personen kritisierten, dass die Radwege nicht übersichtlich seien, nur auf einer Straßenseite verliefen und abgesenkte Bordsteine fehlten. Weitere acht Teilnehmende gaben an, dass die Wege zu schmal und unübersichtlich an den Kreuzungen seien. Auch die unzureichende Beschilderung und unklare Regelungen für den Radverkehr wurden unter anderem angemerkt.