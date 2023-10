Zeitkapsel auf der Gundelfinger Stadtpfarrkirche wird neu bestückt

Die Bauarbeiten an dem maroden Dachstuhl der Kirche haben sich in die Länge gezogen. Nun wird die neu befüllte Zeitkapsel wieder auf dem Kirchturm angebracht.

Das Baugerüst um das Kirchturmdach der Gundelfinger Stadtpfarrkirche St. Martin wird vom Wind durchgerüttelt. Zehn Mann braucht es, um die mehrere Meter hohe Kirchturmspitze nach den Sanierungsarbeiten wieder anzubringen. Die Kugel und das Kreuz, die Dekan Johannes Schaufler zuvor gesegnet hat, werden vorsichtig mit dem Lastenaufzug entlang des Gerüsts zur Turmspitze in 61 Meter Höhe transportiert. Die letzten Meter werden mit Muskelkraft und einer Seilwinde überwunden. Dabei tragen alle Beteiligten Handschuhe, um ja nicht das neu angebrachte Blattgold an der Kugel zu beschädigen. Mit Klebeband wird die Zeitkapsel darin festgeklebt. Stolz strahlen die fleißigen Arbeiter, als nach mehr als einer Stunde nun alles wieder an der richtigen Stelle sitzt. Man ist sich einig: "Das ist ein besonderer Moment." Das erlebe man nicht noch einmal in seinem Leben.

Das verbirgt sich in der Zeitkapsel der Kirche St. Martin in Gundelfingen

Versteckt in der neu vergoldeten Kirchenspitze ist die Zeitkapsel, die im Zuge der Bauarbeiten geöffnet und am Donnerstag neu bestückt wurde. Dekan Schaufler freute sich: "Das ist großartig und imposant." So dokumentiere man, was die Leute heuer beschäftigt habe. Bürgermeister Dieter Nägele sagte: "Ich bin froh, dankbar und stolz, dass das Wahrzeichen der Stadt wieder frisch renoviert erstrahlt." Es sei ein Wahnsinn gewesen, was die Kirchengemeinde geleistet habe. Er bedankte sich für das Engagement. Mitglied der Kirchenverwaltung Werner Bay dankte ebenfalls den Freiwilligen, mit denen er zusammen 35 Kubikmeter an Schutt aus dem Kirchendach geholt hatte.

15 Bilder Arbeiten in windiger Höhe: Kirchturmspitze der Gundelfinger Stadtpfarrkirche wieder angebracht Foto: Susanne Klöpfer

Als die Zeitkapsel und das Kreuz während der Bauarbeiten vom Kirchturm entfernt wurden, kamen einige Dokumente aus dem Jahr 1979, als die Kirche das letzte Mal saniert wurde, zum Vorschein. Wie Bay berichtet, waren diese eher unüblich in ein graues PVC-Rohr verpackt. Darunter waren einige Schriftstücke, wie die zwei Meter lange Urkunde, auf der die damalige Sanierung des Schieferdachs und des Dachstuhls dokumentiert sind. Daneben unter anderem eine Ausgabe der Donau Zeitung vom 31. Juli 1979, Pfarrbriefe, D-Mark-Münzen, eine Festmünze vom 700. Jubiläum der Stadt Gundelfingen und ein Granatsplitter. Bay erklärt: "Der Granatsplitter soll zeigen, dass die Kirche im Zweiten Weltkrieg bis auf ein paar Einschüsse im Dachboden verschont geblieben ist." Von der Renovierung aus dem Jahr 1930 gibt es sogar noch einen schon verrosteten Hammer der damaligen Zimmermänner.

Die Sanierung der Stadtpfarrkirche in Gundelfingen kostet zwei Millionen Euro

Um für die nächsten Generationen ebenfalls Eindrücke aus der heutigen Zeit zu hinterlassen, bestückten die Anwesenden die Zeitkapsel neu mit ähnlichem Inhalt. Darunter Pfarrbriefe, Bilder von Papst Franziskus und Bischof Bertram Meier, dem Ulrichs-Jubiläums-Programm der Diözese und einer aktuellen Zeitungsausgabe. Das Herzstück ist eine Urkunde, die in Text und Fotos ausführlich die Sanierungsarbeiten der vergangenen zwei Jahre dokumentiert.

Stolz über die Zeitkapsel (von links): Dekan Johannes Schaufler, Vorsitzender vom Förderverein St. Martin Johannes Lohner, Mitglied der Kirchenverwaltung Werner Bay, der Vorsitzende der Kolpingfamilie Werner Lohner und Bürgermeister Dieter Nägele. Foto: Susanne Klöpfer

Als "i-Tüpfelchen der Renovierung" bezeichnete Dekan Schaufler die Anbringung der Zeitkapsel. Die Pfarrei habe über Jahre Geld gespart, das nun in die statische Ertüchtigung des Dachs gesteckt werden musste. Die Kosten der Sanierung belaufen sich mittlerweile auf fast zwei Millionen Euro, nachdem die Schäden am Dachstuhl während der Bauarbeiten entdeckt wurden. Von den vorerst veranschlagten rund 1,5 Millionen Euro trägt 972.500 das Bistum Augsburg, 200.000 Euro die Stadt Gundelfingen und 112.000 Euro teilen sich Landkreis, Bezirk Schwaben, Landesamt für Denkmalpflege und die Bayerische Landesstiftung. Als Eigenanteil zahlt die Kirchenstiftung St. Martin 193.100 Euro. Davon sind 100.000 Euro Spenden. Bisher ist noch unsicher, wie die 504.000 Euro an Mehrkosten finanziert werden.

Dachstuhl der Kirche St. Martin in Gundelfingen war marode

Nötig waren die Bauarbeiten, da ein Gutachten von Statikern 2016 gezeigt hatte, dass sich der Dachstuhl der Kirche verformt. Holzbalken und -verbindungen faulten. Durch die maroden Mauerlatten verlagerte sich das Gewicht auf das Dach, wodurch Risse im Kirchenschiff entstanden. Eine Notsicherung aus 32 Meter langen Spanngurten musste bis zum Start der Reparaturarbeiten angebracht werden. Diese verzögerten sich jedoch, bevor im August 2021 das Gerüst an der Stadtpfarrkirche errichtet wurde. "Man fragt sich, wie das noch heben konnte", sagt Bay. Mit den Bauarbeiten, die ein Dreivierteljahr länger dauerten als gedacht, wurde auch das Dach neu eingedeckt, die Fassade gestrichen und Fensterscheiben und Risse im Stuck repariert.

12 Bilder Über 36 Kubikmeter Schutt: So lief die Sanierung der Stadtpfarrkirche in Gundelfingen Foto: Werner Bay

Nachdem die Kirchturmspitze mit der Zeitkapsel nun wieder auf dem Kirchturm angebracht ist, wird das Gerüst in den kommenden Wochen abgebaut. Die restlichen Arbeiten an der Stadtpfarrkirche laufen voraussichtlich bis in das kommende Jahr.