Zivilstreife erwischt alkoholisierten Fahrer in Gundelfingen

Am vergangenen Dienstag hat eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Dillingen gegen 23.15 einen Pkw in der Schäfergasse in Gundelfingen angehalten. Bei dem 52-jährigen Fahrer konnte im Rahmen der Verkehrskontrolle mittels eines Atemalkoholtests eine Alkoholisierung von 0,8 Promille festgestellt werden. Er musste seine Weiterfahrt beenden und wurde auf der Wache einem gerichtsverwertbaren Test unterzogen. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitete. Neben einem Bußgeld muss er nun auch mit einem 1-monatigen Fahrverbot rechnen.

