Zuerst ein Kandidat, dann doch keiner: Was ist bei der CSU in Gundelfingen los?

Die Kandidatensuche für den Rathausposten scheint bei der CSU in Gundelfingen nicht ganz zu klappen. Am Samstag wollten sie einen Namen nennen - jetzt folgt ein Rückzieher.

Eigentlich hatte die CSU in Gundelfingen angekündigt, am Samstag einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl zu nominieren. Doch dieser Plan hat sich nun geändert. Der Termin wird abgesagt. Dafür beraten sich die Mitglieder nochmals intern, wie die Ortsvorsitzende Ute Bucher mitteilt. "Es gibt noch weitere gute Optionen, nachdem der eine oder andere Kandidat nicht mehr zur Verfügung steht", heißt es in der Pressemitteilung. Auf die Rückfrage, ob ein Kandidat abgesprungen ist, möchte sich Bucher nicht äußern. Die Mitglieder hätten nun erst mal das Recht zu erfahren, was passiert sei.

Bürgermeisterwahl in Gundelfingen: CSU macht Rückzieher bei Nominierung

Die FDP wartet aktuell noch die Entscheidung der CSU ab. Der Ortsvorsitzende der Liberalen, Manfred Jüttner, teilte am Donnerstag mit: "Wir sind mit einem Kandidaten im Gespräch. Mehr wollen wir bisher aber noch nicht sagen." Bisher stehen offiziell eine Kandidatin und drei Kandidaten für die Wahl fest. Roswitha Stöpfel (Grüne), Dieter Nägele (Freie Wähler), Niklas Junkermann (SPD), Günther Ruck (parteilos) - letzterer benötigt bis zum 30. Januar 120 Unterstützerunterschriften. Wie es bei der CSU mit der Kandidatensuche weitergeht, soll sich der Ortsvorsitzenden Bucher zufolge am Samstag zeigen. Es bleibt spannend, wie viele Kandidatinnen und Kandidaten sich letztendlich für die Bürgermeisterwahl in Gundelfingen in weniger als vier Monaten aufstellen lassen. Bei der Wahl am 12. März wird eine Nachfolgerin für Amtsinhaberin Miriam Gruß gesucht, die nicht mehr kandidiert. (sukl)

Lesen Sie dazu auch