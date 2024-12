Zwei Autos streifen sich mit den Spiegeln auf der B16 bei Gundelfingen – Polizei sucht Zeugen

Ein 41-Jähriger fuhr am Freitag kurz nach 18 Uhr mit seinem Pkw die B 16 von Gundelfingen in Richtung Günzburg. Kurz nach der Parkbucht bei Birkenried kam ihm, so die Polizei, ein Fahrzeug entgegen. Dieses fuhr mittig auf der Fahrbahn, sodass der Geschädigte nach rechts ausweichen musste.

Der Unfallverursacher verlor durch den Anstoß seine Spiegelabdeckung

Trotz des Ausweichmanövers fuhren beide Fahrzeuge mit dem jeweils linken Spiegel aneinander. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und seiner gesetzlichen Pflicht als Verursacher eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Durch den Anstoß verlor der Unfallverursacher seine Spiegelabdeckung, welcher der Geschädigte zur Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion Dillingen mitbrachte. Der Sachschaden am Pkw des Geschädigten beträgt rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen, Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)