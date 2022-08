Kornstadel Hausheim wird zum Kunststadel

Sechs Künstlerinnen aus den Landkreisen Dillingen und Günzburg stellen ihren Arbeiten in Haunsheim aus.

Sechs Künstlerinnen und Künstler zeigen an zwei Wochenenden Ende August in einer Ausstellung ihre Arbeiten im Kornstadel in Haunsheim. Darunter ist die Malerin Jutta Heinle aus Hausheim, die ihre Bilder mit unkonventionellen Arbeitsgeräten, verschiedenen Materialien und einer bunten Farbwelt fertigt. Ihre Malerkollegin Irene Kohl aus Günzburg beschäftigt sich mit besonderen Strukturen.

Die Wertinger Glaskünstlerin Claudia Reining-Hopp setzt sich mit zyklischen Abläufen auseinander. Die ausgebildete Glasmalermeisterin betreibt seit 1991 ihr eigenes Atelier in Wertingen. Sonja Schnürer aus Gundelfingen präsentiert aus ihrer Werkstatt „Mosaik- und Steindesign“ eine Auswahl an Mosaiktischen, Säulen, Stelen, Kugeln, Spiegeln und Wandreliefs.

Die Öffnungszeiten der Haunsheimer Ausstellung

Der Keramiker Michael Plohmann aus Gundelfingen schafft seine Werke aus Ton. Fasziniert ist er von der Raku-Brenntechnik, die eine jahrhundertealte Tradition in Korea und Japan aufweist. Aus verrottetem Holz und Draht fertigt Karola Kettner aus Regensburg Skulpturen und zeigt diese nun ebenfalls im Kornstadel Haunsheim. An den Samstagen, 20. August und 27. August, gibt es von 15 bis 19 Uhr Kaffee und Kuchen. An den Sonntagen, 21. August und 28. August, ist die Ausstellung von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ein Frühschoppen mit Livemusik geht bis 12.30 Uhr. Kinder können ab 14 Uhr ein Schatzkästchen mit Mosaiksteinen gestalten. (AZ)