Musikalische Andacht in Haunsheim

Einheimische Künstlerinnen und Künstler gaben in der Dreifaltigkeitskirche in Haunsheim ein besonderes Konzert zu Ostern.

In einem Epitaph aus dem 17. Jahrhundert, das sich in der Dreifaltigkeitskirche befindet, sind die letzten zwei Strophen von Paul Gerhardts „O Haupt voll Blut und Wunden“ in Stein gemeißelt. Zur Sterbestunde Jesu Christi am Karfreitag erlangten sie ihre Bedeutung in den geistlichen Worten von Pfarrerin Stephanie Kastner und ihre Erhöhung durch die musikalischen Darbietungen einheimischer Künstlerinnen udn Künstler. Die ergriffenen Zuhörer in der vollen Kirche spürten, wie die theologische Absicht hinter den instrumentalen und vokalen Werken durchschien. Es war ein Konzertnachmittag, bei dem die Gültigkeit der Interpretation vor der persönlichen Darstellung stand.

Stephanie Kastner Foto: Gernot Walter

Eine Premiere gab es für den Cellisten Thomas Engel, der kurzfristig für die erkrankte Agnes Brinkmann eingesprungen ist. In der solistischen Aufgabe bei der „Chaconne légère“ von Fr. Couperin überzeugte er mit rundem voluminösem Ton und war rhythmisch überaus zuverlässig. Imponierend, wie der Cellist sich als Basso continuo in die Mehrstimmigkeit zu Violinen, Blockflöten oder Querflöte einfügte. Mit ihrem geschulten Mezzosopran war Iris Lutzmann in der Händel Arie „Lascia ch’io pianga“ (Lass mich mit Tränen mein Los beklagen) zu hören. Ihre beseelte Stimme formte klanglich subtil und werkgetreu die barocken Vorgaben, großartig unterstützt vom Kammermusikensemble.

Innigkeit des Ausdrucks bestimmte das hochromantische Offertorium „Panis Angelicus“ (das Engelsbrot) von César Franck, wobei Iris Lutzmann die lyrische Intention wirkungsvoll hervorhob. An der Orgel begleitete sie Norbert Bender gefühlvoll und mit beredter Zwiesprache, farbig untermalt von der Violine Heidrun Krech-Hemmingers. Mit der Querflöte spielte Bender in der Triosonate von G. Ph. Telemann seinen führenden Part elegant, tonlich wohlklingend und virtuos aus. Die Flöte atmete spielerische Leichtigkeit, von Krech-Hemminger kongenial sekundiert und mitgestaltet. Als erste Violinistin trug sie dank instrumental technischer und gedanklicher Souveränität viel zum Gelingen der Sonate von A. Corelli bei, ausdrucksstark assistiert von der Geige Lutzmanns.

Barockes Melodienschwelgen in Haunsheim

An zwei Altblockflöten zeigten Bender und Krech-Hemminger barockes Melodienschwelgen. In der dreisätzigen Sonate von G.B.Bononcini harmonierten beide Künstler bestens, waren klug aufeinander abgestimmt und profitierten von der ausgezeichneten Akustik des Gotteshauses.

Andreas Käßmeyer hielt auf dem Cembalo vortrefflich die Balance zwischen reiner Begleitung und harmonischem Gerüst. Seine Wirkungskraft diente dem erfolgreichen Zusammenspiel des Ensembles. Während der „Kanon“ von J. Pachelbel in sicherer kraftvollen Intention erklang, wertete die Querflöte (Bender), die Violine (Lutzmann), die Viola (Krech-Hemminger), das Cello (Engel) und das Cembalo (Käßmeyer) das ursprüngliche Orgelwerk faszinierend auf. Zu Herzen gehend der Choral „Du großer Schmerzensmann“ (M. Janus), den die Mitwirkenden als Gesangsquartett verinnerlicht vortrugen. Den Gemeindegesang belebten sie ebenfalls solistisch im romantisch-verklärten „Bleibe bei mir, Herr“ (W.H. Monk).

Nach dem Segen von Pfarrerin Kastner verdienter Beifall des Publikums (mit Landratskandidaten Markus Müller und Christoph Mettel) für hochstehendes Musizieren.