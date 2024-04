Wer hat Fahrzeugteile auf einer Straße in Haunsheim liegen lassen?

Ein junger Mann ist nachts in Haunsheim unterwegs, als er über ein Hindernis fährt. Offenbar ist dort vorher ein Kraftradfahrer mit einem Wildtier kollidiert.

In der Nacht von Freitag, 29. März, auf Samstag, 30. März, hat sich ein 20-Jähriger gegen Mitternacht bei der Dillinger Polizei gemeldet, weil er in Haunsheim über Fahrzeugteile gefahren war. Augenscheinlich war am Auto des 20-Jährigen kein Sachschaden entstanden. Eine Streife der Dillinger Polizei wurde nach Haunsheim geschickt. Im Rahmen der Aufnahme konnte festgestellt werden, dass es sich wahrscheinlich um Teile eines Kraftrades handelte. An diesen waren zudem Wildtierhaare feststellbar, weshalb auf einen vorhergehenden Zusammenstoß mit einem Wildtier geschlossen wurde. Unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte sowie den Einsatz einer Drohne wurde die Unfallörtlichkeit großflächig abgesucht.

Fahrer des Kraftrads wird nicht gefunden

Trotz intensiver Suche konnte kein verunglückter Fahrer festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Kradfahrer mit einem unbekannten Wildtier zusammengestoßen war, was zu Beschädigungen an seinem Fahrzeug führte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte und hinterließ diverse Fahrzeugteile auf der Fahrbahn zurück, wodurch eine Gefährdung des übrigen Verkehrs nicht ausgeschlossen war. Aus diesem Grund mussten Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Verstoßes gegen das Bayerische Jagdgesetz eingeleitet werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 09071/560 bei der Dillinger Polizei zu melden. (AZ)

