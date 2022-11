Das aktive Vereinsleben in Lutzingen ist ein großer Pluspunkt

Plus Die Gemeinde landet unter den besten zehn – ein überdurchschnittlicher Rang im landkreisweiten Vergleich. Der Bürgermeister freut sich und nennt mögliche Gründe.

Die Sanierung des ehemaligen Sportheims war ein Segen für die Gemeinde – trotz vieler Bedenken zu Beginn der Planungsphase. Heute ist das IBL, das Interkommunale Bürger- und Kulturzentrum in Lutzingen, nicht mehr wegzudenken. Ob Hochzeit, Jubilarfeier, Kabarett oder Musikveranstaltungen: Das IBL ist ein Treffpunkt geworden. Und das längst nicht nur für die Menschen vor Ort.