Mödingen freut sich über Lebensqualität – beim Nahverkehr hapert es

Plus Sauber und lebenswert schätzen die Teilnehmer des Heimat-Checks ihren Ort ein. Beim gut bewerteten Vereinsleben hätte sich der Bürgermeister noch mehr gewünscht.

Was läuft gut in Mödingen? Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Das wollten wir von den Menschen direkt vor Ort wissen. Im großen Heimat-Check konnten unsere Leserinnen und Leser ihre Gemeinde bewerten. Für Mödingen und Bergheim ergibt sich ein gemischtes Bild: Während die Themen Sauberkeit, Lebensqualität und Verkehr besonders gut beurteilt werden, schneiden – wenig überraschend – die Gastronomie und der öffentliche Nahverkehr deutlich schlechter ab. Ein Thema, sagt Bürgermeister Walter Joas, hätte er deutlich besser bewertet.