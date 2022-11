Heimat-Check

06:00 Uhr

Ziertheim schneidet beim Heimat-Check nicht gut ab - warum?

Plus Die Egau-Gemeinde landet auf dem letzten Platz. Gerade bei Nahverkehr, Gastronomie und Einzelhandel sehen die Teilnehmer Nachholbedarf.

Von Jonathan Mayer

Es ist doch überall ähnlich. Gerade in kleineren Gemeinden und Dörfern empfinden die Menschen den öffentlichen Nahverkehr als ungenügend. "Schade, dass alles nur mit eigenem Pkw erreichbar ist", schreibt uns etwa eine Person, die bei unserem Heimat-Check für Ziertheim, Dattenhausen und Reistingen mitgemacht hat. Eine andere findet: "Unser Ort wird zwar durch den Personennahverkehr angefahren, allerdings sind die Kosten für eine Fahrt mit Rückfahrt zum Einkaufen, Arzt etc. sehr teuer. Hier müsste dringend Abhilfe geschaffen werden." Und noch jemand fordert schlicht: "Radwege reparieren." Besonders das Thema Verkehr scheint in der Gemeinde viele Menschen zu bewegen. Wird sich da in absehbarer Zeit also etwas bessern?

