Hermaringen

17:45 Uhr

Zugunfall bei Hermaringen: Rettungskräfte beschimpft

Plus Am Montagabend kam es bei Hermaringen zu einem Zugunfall. Am Rande des Einsatzes der Helfer wurden dann offenbar Feuerwehrleute beleidigt.

Von Carolin Wöhrle Artikel anhören Shape

Am Montagabend vergangener Woche, kurz vor 20 Uhr, prallte bei Hermaringen ein Interregio-Express gegen einen auf den Schienen liegenden Baumstamm. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Strecke allerdings musste laut Bundespolizei fast drei Stunden lang gesperrt bleiben. Die 28 Fahrgäste harrten knapp zwei Stunden lang in dem Zug aus, bevor dieser langsam bis zum Sontheimer Bahnhof weiterfahren konnte. Dort wiederum kam es offenbar am Rande des Einsatzes zu einem verbalen Angriff auf zwei Feuerwehrmänner aus Sontheim/Brenz. Was war passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen