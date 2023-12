Dillingen/Nördlingen

13:23 Uhr

Herzpatienten aus dem Kreis Dillingen werden künftig in Nördlingen operiert

Plus Donau-Ries und Dillingen-Wertingen starten eine engere Kooperation für Herzpatienten. Im Kreis Dillingen gibt es schlicht nicht genug Fälle, dass sich eine Behandlung lohnt.

Von Hans Gusbeth

Wenn es um Operationen und Eingriffe am Herzen geht, werden Patienten aus dem Landkreis Dillingen künftig in Nördlingen behandelt. Darüber gibt es seit Oktober eine offizielle Vereinbarung, die nun im Landratsamt Dillingen bei einer Pressekonferenz vorgestellt wurde.

Wer minimalinvasive Untersuchungen und Eingriffe im Herzkatheterlabor braucht, wird nun in Nördlingen behandelt. So zumindest sieht das eine Vereinbarung vor, die die Landräte Markus Müller (Dillingen) und Stefan Rößle (Donau-Ries) bei einer Pressekonferenz in Dillingen vorstellten. Die kardiologische, nicht invasive Versorgung verbleibe jedoch an den Kreiskliniken Dillingen und Wertingen, betonten die Politiker. Sie werteten die Kooperation zwischen den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen und dem Stiftungskrankenhaus Nördlingen einhellig als „Gewinn für die Menschen in unserer Region“ und als eine für beide Seiten positive „Win-win-Lösung“.

