Rotes Gebiet: Neue Grundwassermessstellen bei Bissingen festgelegt

Eine Interessengemeinschaft hat gefordert, Grundwasser im Kesseltal über mehrere Messstellen zu prüfen. Umweltminister Glauber kam dieser Forderung nun nach.

Die Interessengemeinschaft (IG) Rote Gebiete im Grundwasserkörper (GWK) Nördlinger Ries-Bissingen hatte der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring ( Freie Wähler) zu einem Ortstermin nach Hochstein eingeladen. Treffpunkt war am „Brünnele“ im Bissinger Ortsteil. Die IG fordert, dass diese Quellfassung als staatliche Messstelle ausgebaut wird. Deshalb waren die zahlreich erschienen Mitglieder laut einer Pressemitteilung "sehr gespannt" auf die Aussagen von Fabian Mehring.

IG-Vorstand Albert Sporer begrüßte zunächst die IG-Mitglieder, schließlich seien sie es, die erhebliche Einschränkungen und Nachteile durch die Gebietsausweisung haben und die finanziellen Folgen tragen müssten. Ebenfalls anwesend waren laut Pressemittelung die Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes, Donauwörth Gudrun Seidel, und der Leiter des Amtes für Landwirtschaft (AELF), Reinhard Bader.

Messstelle in Hochstein soll "sofort als Zusatzmessstelle" aufgenommen werden

Heiko Götz, Co-Vorstand der IG, und Daniel Bischof vom WWA erläuterten die aktuelle Situation der Messstellen im GWK. Dann ergriff Mehring das Wort. Er erklärte, dass er nicht mit leeren Händen nach Hochstein gekommen sei. Nach Rücksprache mit Umweltminister Thorsten Glauber habe dieser festgelegt, dass die Quellfassung in Hochstein sofort als Zusatzmessstelle aufgenommen und anschließend als Staatliche Messstelle, also als Ausweisungsmessstelle eingerichtet werden solle.

Außerdem, so Mehring, könne er zusagen, dass auch im Bissinger Ortsteil Leiheim eine Ausweisungsmessstelle entstehen werde. Von Seiten des WWA zeigte sich Rüdiger Zischak überrascht und erfreut. Er erläuterte, dass die beiden Quellfassungen vom WWA ebenfalls als Messpunkte favorisiert seien. Auf Nachfrage von Vorstandsmitglied Ottmar Hurler konnte Mehring bestätigen, dass die Zusage des Umweltministers auch für den Ausbau der Quellfassung und die Überleitung zum Austritt Brünnele gilt.

Landwirt berichtet vom schwierigen Wirtschaften im Roten Gebiet

Die Teilnehmer besichtigten auch einen Zwischenfruchtbestand. Dabei erläuterte AELF-Leiter Bader die besondere Bedeutung des Zwischenfruchtanbaus für die Bodengesundheit, den Erosions- und den Grundwasserschutz.

Zur Diskussionsrunde hatte die Familie Dietmar Konrad die Teilnehmer auf ihren Betrieb in Hochstein eingeladen. Konrad stellte seinen Milchviehbetrieb vor und sagte, dass über 98 Prozent seiner Flächen im Roten Gebiet lägen. Konrad erläuterte, welche Nachteile praxisfremde Regelungen für Boden und Klima hätten. Besonders in diesem Frühjahr war die Ausbringung von Wirtschaftsdünger schwierig, betonte der Landwirtschaftsmeister und jetzt könne man den Wirtschaftsdünger sinnvoll für den Zwischenfruchtanbau einsetzen, was aber verboten sei.

Frank Wiedenmann vom Erzeugerring Südbayern erklärte, wie schwierig es sei, den Überblick über die Vielzahl der Verordnungen zu behalten. Kreisobmann des Bauernverbands, Klaus Beyrer, kritisierte die Flächenstilllegung. Er sagte, es sei viel sinnvoller Eiweißfrüchte anzubauen, als Flächen stillzulegen. Die kurzfristige Flächenstilllegung sei schlecht fürs Grundwasser, so der Kreisobmann.

Vorstand Heiko Götz bedankte sich bei den Mitgliedern und den Fachbehörden für die Teilnahme. Dem Landtagsabgeordneten Fabian Mehring dankte er für die Zusagen und die Unterstützung und gab ihm dem Forderungskatalog der IG zur neuen Düngeverordnung mit. (AZ)