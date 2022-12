1,8 Promille: Radler prallt in Höchstädt gegen Auto

Ein betrunkener Fahrradfahrer hat am Montag in Höchstädt die Vorfahrt eines Autofahrers missachtet. Es kam zum Zusammenstoß.

Ein 46-jähriger Fahrradfahrer hat am Montag gegen 17.45 Uhr die Dillinger Straße in Höchstädt aus Richtung Steinheim kommend befahren. Am zweiten Kreisverkehr missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines 58-jährigen Autofahrers und stieß mit dessen Wagen zusammen.

Der 46-Jähriger stürzt vom Fahrrad

Der 46-Jährige stürzte nach dem Anstoß von seinem Fahrrad und blieb unverletzt. Am Auto und dem Rad entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radler nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,8 Promille.

Die Polizisten untersagten dem 46-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt, ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ein. (AZ)